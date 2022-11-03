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На деокупованій Харківщині функціонують 9 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів

Ще на шести об'єктах наразі ведуться роботи.

На деокупованій Харківщині функціонують 9 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури.

Сьогодні, 3 листопада, відновлено рух через р. Сіверський Донець в Ізюмі. Тимчасову переправу звели поруч зі зруйнованим мостом на трасі М-03 Київ – Харків. 

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

“Наразі на деокупованих територіях Харківської області вже функціонують 9 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів, ще на 6 об'єктах наразі ведуться роботи. Загалом же на цих територіях було зруйновано 24 штучні споруди”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що на основних маршрутах Харківської області триває відновлення дорожнього покриття після наслідків ведення бойових дій. Вже розчищено 445 км доріг.

Нагадаємо, 3 листопада вирушив перший рейс рейкового автобуса з Харкова у Куп'янськ Харківської області.

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