Росія завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - Офіс Президента

Три ракети влучили у приміщення школи.

Росія завдала шість ракетних ударів по місту Покровськ, що в Донецькій області.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Три ракети влучили у приміщення школи. Ще одна - у приватний сектор.

Наразі встановлюють наслідки влучань. Також вивчають пошкодження від іще двох "приходів".

Нагадаємо, уночі та вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.

Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинули вісім людей (зокрема, було виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих рашистами раніше), іще п'ятеро отримали поранення.