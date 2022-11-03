Росія завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - Офіс Президента

Росія завдала шість ракетних ударів по місту Покровськ, що в Донецькій області.
Про це повідомили в Офісі Президента України.
Три ракети влучили у приміщення школи. Ще одна - у приватний сектор.
Наразі встановлюють наслідки влучань. Також вивчають пошкодження від іще двох "приходів".
Нагадаємо, уночі та вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.
Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинули вісім людей (зокрема, було виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих рашистами раніше), іще п'ятеро отримали поранення.