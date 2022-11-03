Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Очільник Мінфіну Марченко: «Нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь наступний рік»
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - Офіс Президента

Три ракети влучили у приміщення школи.

Росія завдала шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - Офіс Президента
Фото ілюстративне
Фото: Макс Требухов

Росія завдала шість ракетних ударів по місту Покровськ, що в Донецькій області.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

Три ракети влучили у приміщення школи. Ще одна - у приватний сектор.

Наразі встановлюють наслідки влучань. Також вивчають пошкодження від іще двох "приходів".

Нагадаємо, уночі та вранці 3 листопада росіяни здійснювали обстріли по лінії фронту від Курахового до Лимана у Донецькій області.

Напередодні стало відомо, що на Донеччині загинули вісім людей (зокрема, було виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих рашистами раніше), іще п'ятеро отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також