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В Одесі створюють Меморіал загиблим захисникам України

Уже виконали майже 75% запланованих робіт. 

В Одесі створюють Меморіал загиблим захисникам України
Фото: Telegram/Одеса. Офіційно

В Одесі триває створення Меморіалу загиблим захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Наразі виконали близько 75% усіх запланованих робіт.

"Проведено демонтаж старого покриття, влаштовано основи клумб та Меморіалу воїнам Одеси та області, які загинули за незалежність та цілісність України (у вигляді гранітного стилобату з висадженими у ньому деревами), прокладено необхідні інженерні комунікації, встановлені опори освітлення з ліхтарями, змонтовано системи відеоспостереження та Wi-Fi", - йдеться в повідомленні.

Завершити роботи планують у 2023-му.

Нагадаємо, у вересні Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II. Більшість депутатів не голосувала.

Міськрада Ізмаїлу на Одещині ухвалила рішення про перенесення пам’ятника російському полководцю Суворову до одного з музеїв.

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