Нацполіція відкрила понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ, - МВС

Поліцейські задокументували 34 катівні на звільнених територіях і 34 місця несвободи та фільтраційні табори.

Слідчими Нацполіції відкрито понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових.

Про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на Олексія Сергєєва, начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України.

"Поліцейські задокументували 34 катівні на звільнених територіях і 34 місця несвободи та фільтраційні табори, створені на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - йдеться у повідомленні.

30 тисяч кримінальних проваджень розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України), майже 9 тисяч - за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України). Близько 2 тисяч кримінальних проваджень розпочато за фактами колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, станом на вчора у Харківській області було виявлено 23 катівні. МВС ідентифікує, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян.