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Нацполіція відкрила понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ, - МВС

Поліцейські задокументували 34 катівні на звільнених територіях і 34 місця несвободи та фільтраційні табори.

Нацполіція відкрила понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів військових РФ, - МВС
Фото: ukrinform.ua

Слідчими Нацполіції відкрито понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських військових.

Про це повідомляє пресслужба МВС із посиланням на Олексія Сергєєва, начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України.

"Поліцейські задокументували 34 катівні на звільнених територіях і 34 місця несвободи та фільтраційні табори, створені на тимчасово окупованих територіях України та в Росії", - йдеться у повідомленні.

30 тисяч кримінальних проваджень розпочато за фактами порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 КК України), майже 9 тисяч - за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України). Близько 2 тисяч кримінальних проваджень розпочато за фактами колабораційної діяльності (ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, станом на вчора у Харківській області було виявлено 23 катівні. МВС ідентифікує, хто персонально брав участь у катуваннях наших громадян.

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