ДБР викрило високопосадовців на заволодінні 250 млн грн під виглядом закупівлі бронежилетів для військових

До учасників схеми увійшли екскерівник Укрпатент, його головна бухгалтерка, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства.

Працівники ДБР викрили колишнього в.о. держсекретаря міністерства економіки, колишнє керівництво держпідприємства Укрпатент, а також очільника однієї з благодійних організацій на заволодінні державними коштами у розмірі 250 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Гроші перераховувалися на волонтерські рахунки нібито для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадалися посадовцями", - йдеться у повідомленні.

Керівник держпідприємства вирішив заволодіти залишком коштів на рахунку, які могли витрачатись виключно на статутні потреби.

Директор ДП залучив спільників - головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також в.о. державного секретаря профільного Міністерства. Остання мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину.

Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для ЗСУ. Перераховані "благодійнику" гроші були переведені у готівку через низку фіктивних фірм та привласнені учасниками оборудки.

"Після вчинення злочину директор Укрпатенту виїхав за межі держави. Підстави для його виїзду наразі перевіряються. В.о. Державного секретаря Міністерства з роботи звільнилась, розраховуючи уникнути відповідальності за свої дії", - інформує бюро.

Нагадаємо, раніше екскерівнику Держагентства резерву України було повідомлено про підозру у зв'язку із завданням збитків державі у розмірі 205 млн гривень на продажі дизпалива з держрезерву.