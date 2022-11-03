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ДБР завершило розслідування відносно голови "карного розшуку" окупаційної поліції Куп’янська

Чоловік від початку вторгнення допомагав ворогу, окупанти "підвищили" зрадника та перевели до Куп’янська керувати "карним розшуком" окупаційної поліції.

ДБР завершило розслідування відносно голови "карного розшуку" окупаційної поліції Куп’янська
Фото: ДБР

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації деяких територій Харківської області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"На початку березня, під час окупації селища Чкаловське Чугуївського району, правоохоронець почав допомагати ворогу. Чоловік активно закликав інших правоохоронців переходити на бік ворога, показував окупантам місця, для встановлення вогневих позицій, аби завадити наступу ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

Окупанти "підвищили" зрадника та перевели до Куп’янська керувати "карним розшуком" окупаційної поліції. Після цього він почав активно шукати місцевих учасників АТО та людей, у яких була зброя, затримувати їх та проводити допити.

Він також забирав у місцевого населення транспортні засоби для потреб військ РФ, чергував на блокпостах.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше було затримано митника, який під час окупації Куп'янська обіймав посаду так званого заступника міністра з промисловості. Він намагався створити на території Куп’янська окупаційну митницю.

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