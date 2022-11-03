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Учора росіяни вбили 10 українців і поранили 16 мирних жителів

Люди загинули у Донецькій, Харківській і Херсонській областях.

Учора росіяни вбили 10 українців і поранили 16 мирних жителів
Фото: Поліція Донецької області

Упродовж минулої доби, 2 листопада, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули 10 мирних мешканців, 16 отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Російської Федерації за 2 листопада:

  • Донецька область – загинули вісім людей (у тому числі виявлено тіла чотирьох цивільних, вбитих раніше), пʼять отримали поранення;
  • Харківська область – двоє загиблих (одна людина підірвалася на міні), сім дістали поранення;
  • Херсонська область – четверо поранених.

 

Нагадаємо, в опублікованій ГУР розмові російські військові зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і ґвалтували жінок.

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