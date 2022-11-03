​Гутерреш і Ердоган в координації з Україною знайшли слова, які зрозумів Путін, – МЗС про розблокування РФ “зернової угоди”

“Це була позиція сили, а не поступок”.

У МЗС України прокоментували заяву президента РФ Путіна про те, що Росія розблокувала “зернову угоду” нібито після надання Україною гарантій про невикористання зернового коридору у військових цілях.

Про це повідомив у Facebook речник МЗС України Олег Ніколенко.

В Міністерстві закордонних справ наголосили, що:

Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях.

Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. “Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися ґарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку”, – зазначив Ніколенко.

Жодних нових зобов‘язань, які виходили би за межі вже існуючих в зерновій угоді, наша держава не брала.

Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. “У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок”, – зауважив речник МЗС.

Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат.

“Ми вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки”, – підсумував він.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський заявив про те, що російський шантаж виявився безрезультатним і зернова ініціатива продовжить працювати.