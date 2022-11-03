На Миколаївщині ворог поцілив у трансформаторну підстанцію, водонапорну башту і електроопори

Минулої доби ворог обстрілював Миколаївський і Баштанський район Миколаївської області. Внаслідок обстрілів пошкоджена трансформаторна підстанція, водонапорна башта і приватні будинки.

Про це повідомляє у Telegram очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що у Миколаївському районі вчора, близько 13:30 росіяни обстріляли з артилерії Шевченківську громаду. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, трансформаторну підстанцію, водонапірну башту, електроопори. Аварійно-ремонтні роботи по відновленню електропостачання були оперативно проведені. Постраждалих немає.

У Баштанському районі минулої доби з 21:00 до 22:00 зафіксовано обстріли Широківської громади. Внаслідок обстрілів зруйновано один житловий будинок. Люди не постраждали.

Сьогодні, 3 листопада, з 03:50 до 04:45 обстрілів зазнали околиці Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора вранці окупанти обстріляли Миколаївщину. Зафіксовані руйнування, ніхто не постраждав.