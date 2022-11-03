Українці зможуть отримувати свої паспорти в інших регіональних підрозділах міграційної служби

Кабінет міністрів України врегулював механізм видачі паспортів, які були виготовлені, але не одержані громадянами України через припинення роботи відповідних підрозділів ДМС у зв’язку з окупацією чи бойовими діями.

Відповідна постанова, яка була схвалена урядом 28 жовтня, опублікована. Документ набирає чинності з 17 листопада, повідомили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Українці зможуть отримувати свої паспорти в інших регіональних підрозділах Державної міграційної служби. Готові документи надсилатимуться для видачі від одного територіального підрозділу ДМС до іншого в межах України, а також за кордон.

Відтепер, щоб отримати паспорт громадянина України або закордонний необхідно:

обрати зручний для вас територіальний підрозділ ДМС, а якщо ви за кордоном, – дипломатичну установу чи відокремлений підрозділ ДП “Документ”;

особисто подати звернення у довільній формі на отримання паспортних документів;

очікувати повідомлення від обраного вами територіального підрозділу ДМС, закордонної дипустанови або ДП “Документ” про прибуття туди вашого документа.

Для оформлення та видачі першого паспорта громадянина України дитині від 14 до 18 років зараз можна звернутися до будь-якого підрозділу ДМС, ЦНАП або ДП “Документ”, куди зручно та безпечно дістатись.

Якщо особа оформлює перший паспорт у віці 18 і старше, це можна зробити лише в органах ДМС.

З 1 листопада перший паспорт можна отримати безкоштовно.

Паспорт громадянина України у формі ID-картки у разі виготовлення протягом 20 робочих днів вартує 450 грн; а протягом 10 робочих днів – 820 грн.

Закордонний паспорт громадянина України за 20 робочих днів виготовлять за 856 грн; а за 10 – 1496 грн.

Посвідки на постійне та тимчасове проживання виготовляються протягом 15 робочих днів. Вартість становить відповідно 1013 грн (на постійне проживання) та 1258 грн (на тимчасове проживання).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України.