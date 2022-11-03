Голова Національної поліції України Ігор Клименко призначив керівника Департаменту поліції охорони.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Очолив підрозділ полковник поліції Олексій Березневич, який до призначення працював керівником управління поліції охорони в Одеській області.
Представлення відбулося 2 листопада під час наради з особовим складом.
Голова Національної поліції України побажав новому керівникові успіхів та наголосив на належному виконанні завдань в умовах дії правового режиму воєнного стану.
Нагадаємо, Кабмін призначив очільників держконцерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти. Посади отримали відповідно Олександр Мороженко і Едуард Цирулік.