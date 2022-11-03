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Клименко призначив керівника Департаменту поліції охорони

Очолив підрозділ полковник поліції Олексій Березневич.

Клименко призначив керівника Департаменту поліції охорони
Фото: Національна поліція

Голова Національної поліції України Ігор Клименко призначив керівника Департаменту поліції охорони.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Очолив підрозділ полковник поліції Олексій Березневич, який до призначення працював керівником  управління поліції охорони в Одеській області. 

Представлення відбулося 2 листопада під час наради з особовим складом. 

Голова Національної поліції України побажав новому керівникові успіхів та наголосив на належному виконанні завдань в умовах дії правового режиму воєнного стану. 

“Йдеться, насамперед, про забезпечення надійної охорони об'єктів критичної інфраструктури, освітніх закладів і музейного фонду України, організацію ефективної взаємодії з територіальними органами поліції в областях, відновлення діяльності на деокупованих територіях та надання якісних  послуг охорони”, – зазначено у повідомленні.
Фото: Національна поліція

Нагадаємо, Кабмін призначив очільників держконцерну "Ядерне паливо" та Українського центру оцінювання якості освіти. Посади отримали відповідно Олександр Мороженко і Едуард Цирулік.

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