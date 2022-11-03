Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Український безпілотник "нормально полетить" вже до кінця цього року, – "Укроборонпром"
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Севастопольський вальс. Атака безпілотників
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
Вітренко пішов. Чи врятує Нафтогаз Чернишов?
В окупованому Херсоні лунають вибухи
В окупованому Херсоні лунають вибухи
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
«На Західному фронті без змін»: німецький погляд на Першу світову
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Держкіно призначило нову керівницю Довженко-Центру
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Використання РФ дронів “Arash-2” має потенціал стати “великим переломом” у війні, – CNN
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
Фонд Притули оголосив новий великий збір – на 50 британських бронетранспортерів "Спартан"
ГоловнаСуспільствоВійна

Кулеба попередив Іран про наслідки, якщо Тегеран продовжить постачати зброю РФ

"Наші дії у відповідь будуть абсолютно безжальними".

Кулеба попередив Іран про наслідки, якщо Тегеран продовжить постачати зброю РФ
Фото: EPA/UPG

Іран дипломатичними каналами поінформували про наслідки, якщо Тегеран надішле Росії нову зброю – ударні безпілотники та балістичні ракети.

Про це міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції, пише CNN.

Він підкреслив, що “загроза є реальною” щодо нових партій зброї з Ірану.

“Я говорив і ще раз повторюю, що коли йдеться про співучасть певної країни в російській агресії та вбивстві наших громадян, наші дії у відповідь будуть абсолютно безжальними, оскільки йдеться про захист нашої держави і українців”, – сказав Кулеба. 

“Набагато розумнішим рішенням для Ірану було б повністю згорнути свою військову співпрацю, постачання Росії будь-якої зброї, яка використовується проти України”, – додав міністр.

Нагадаємо, раніше CNN з посиланням на західних посадовців повідомило, що Іран планує відправити до Росії тисячу одиниць зброї до кінця року, включно з балістичними ракетами малої дальності класу “земля-земля” та бойовими безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також