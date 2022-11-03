Кулеба попередив Іран про наслідки, якщо Тегеран продовжить постачати зброю РФ

"Наші дії у відповідь будуть абсолютно безжальними".

Іран дипломатичними каналами поінформували про наслідки, якщо Тегеран надішле Росії нову зброю – ударні безпілотники та балістичні ракети.

Про це міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба заявив на пресконференції, пише CNN.

Він підкреслив, що “загроза є реальною” щодо нових партій зброї з Ірану.

“Я говорив і ще раз повторюю, що коли йдеться про співучасть певної країни в російській агресії та вбивстві наших громадян, наші дії у відповідь будуть абсолютно безжальними, оскільки йдеться про захист нашої держави і українців”, – сказав Кулеба.

“Набагато розумнішим рішенням для Ірану було б повністю згорнути свою військову співпрацю, постачання Росії будь-якої зброї, яка використовується проти України”, – додав міністр.