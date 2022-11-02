Російські окупанти обстріляли Харків (оновлено)

Росіяни ввечері 2 листопада обстріляли Харків.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти наносять удари по Харкову. Перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов.

Оновлення 23:54 Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що було три "прильоти" по Київському району. Попередньо, влучили по адміністративній нежитловій будівлі. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив у ціль.

Нагадаємо, Росія атакувала передмістя Запоріжжя, а ППО знищила всі "шахеди", що летіли до обласного центру. Також ввечері 2 листопада над Нікопольським районом Дніпропетровщини зафіксували звуки іранських дронів.