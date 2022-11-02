За сьогодні росіяни випустили по території Сумщини понад 140 різних снарядів та мін, - Живицький

При обстрілах люди не постраждали, але є руйнування.

За 2 листопада окупанти 7 разів обстріляли Сумську область - на її громади випустили понад 140 різних снарядів та мін.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Шалигинська громада: близько 8 ранку по околиці одного із прикордонних сіл росіяни почали обстріл із кулеметів. А по обіді по цій же території ударили із мінометів (10 “приходів”). Без руйнувань”, - написав Живицький.

Крім того, Есманську громаду протягом дня обстріляли 4 рази. Двічі з мінометів - зафіксовано 28 приходів, згодом були 4 кулеметні черги, а після 16:00 росіяни вдарили із реактивної артустановки (16 приходів). У результаті пошкоджено лінії електропередач. Також руйнувань зазнав приватний будинок, магазин та водопровід.

Миропільська громада зазнала тричі обстрілу з Росії. Пообіді з території РФ було зафіксовано 28 мінометних “приходів”, згодом обстріляли ці ж території із САУ, було 34 “приходи”. Вибухи спричинили пожежу. Пошкоджений житловий будинок, літня кухня, підвал, гараж.

Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 5 “приходів”, обійшлось без руйнувань.

Юнаківську громаду обстріляли з САУ, 8 “приходів”, без руйнувань.

Також із САУ обстріляли Середино-Будську громаду, зафіксовано 7 “приходів”. Без руйнувань.

Як раніше повідомлялось, наразі ознак формування військових частин чи угруповань росіян на Сумському напрямку не виявлено.