"Це небезпечно!": Заступниця міністра оборони закликала не публікувати в соцмережах дописи про зниклих чи полонених бійців

Ці матеріали можуть зашкодити життю військовослужбовця, а також перемовинам щодо його обміну.

Публікувати в соцмережах дописи про зниклих безвісти чи полонених українських військових може бути небезпечно для бійців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади - можуть зашкодити військовослужбовцю та перемовинам щодо обміну", - наголосила Маляр.

Вона додала, що військові можуть дійсно перебувати в полоні, але росіяни вважають їх цивільними. Або ж боєць переховується на тимчасово окупованих територіях і шукає можливості повернутись.

"Оприлюднюючи данні і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки", - підкреслила заступниця глави Міноборони.

"Пам'ятайте, що поширення в соціальних мережах інформації про позивні українських бійців, військові частини і місця їх дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців в полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їх бойовим побратимам", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра додала, що перетворення полоненого в публічну особу ускладнює процес її повернення додому і часто нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого.

"Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до її обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим", - сказала Маляр.

Вона закликала звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони і об’єднує в собі понад десять державних установ та організацій.

"Ця установа здійснює прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих і надає юридичну, психологічну, а також іншу наявну інформацію", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, 29 жовтня відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 52 українських захисників.

Сьогодні президенти України і Туреччини обговорили звільнення українських полонених і політв’язнів.