Міндовкілля затвердило методику, за якою рахуватимуть збитки лісам, завдані російським вторгненням

Це вже п'ята методика з визначення шкоди, завданої українському довкіллю.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України затвердило методику визначення шкоди та збитків, заподіяних лісовому фонду внаслідок збройної агресії Росії.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

За нею визначатимуть збитки державному лісовому фонду, приватним лісокористувачам та користувачам мисливських угідь, а також земельним ділянкам лісогосподарського призначення, захисним насадженням лінійного типу, лісовим розсадникам і лісовим культурам.

Крім цього, у розмір збитків включатимуть втрати лісових насаджень, втрати від пошкодження заготовленої лісопродукції, неотримані доходи лісокористувачів, втрати мисливських господарств внаслідок знищення або пошкодження вольєрів, інших біотехнічних споруд, мисливських тварин тощо.

За словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, це вже п’ята розроблена міністерством методика визначення шкоди, завданої українському довкіллю.

"На черзі ще дві - щодо обрахунку збитків надрам та територіям і об’єктам природно-заповідного фонду України. Ми прагнемо, щоб окупант сповна сплатив за своє свавілля. Враховуючи ту кількість злочинів, яку РФ щодня вчиняє на нашій землі, відшкодовувати борги перед українським уародом росіянам доведеться не один десяток років", - сказав міністр.

У Міндовкілля зазначили, що за 8 місяців війни шкода довкіллю від дій окупантів уже перевищила 1,3 трлн гривень, або понад 37,3 млрд євро.

Нині під російською окупацією та бойовими діями перебуває близько 450 тис. га лісів. Пожежами знищено понад 13 тис. га лісів.

Орієнтовна шкода, завдана лісогосподарським підприємствам, становить 19,4 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні реформують лісову галузь. 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають ДСП "Ліси України", а замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства утворять 9 регіональних офісів.

Раніше Руслан Стрілець заявляв, що шкода, нанесена клімату агресією Росії, оцінюється у 31 млн тонн викидів парникових газів.