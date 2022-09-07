В Україні реформують лісову галузь, - Міндовкілля

Кабмін схвалив постанову, яка дозволить почати реформу лісової галузі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Так, 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України". Замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства утворять 9 регіональних офісів.

В міністерстві наголосили - через реформу скорочень працівників не буде, крім того, вона дасть змогу знизити рівень корупції та підвищити заробітну плату. Також залишаться на місцях податки.

"Ми будемо управляти лісами за стандартами та практиками ЄС. Це дозволить не лише підвищити рентабельність галузі, фінансово зміцнити державу, а й захистити цінні лісові території", - зауважив глава Міндовкілля Руслан Стрілець.

Завдяки реформі хочуть також розв'язати проблеми:

фінансового дисбалансу галузі;

відсутності достовірної інформації про стан лісового фонду України;

низького рівня лісистості;

низької продуктивності праці;

низького рівня механізації лісогосподарських робіт та ін.

Крім цього, реформа має вирішити конфлікт інтересів у лісовій сфері. Так, Державне агентство лісових ресурсів України матиме контролюючі функції, а ДСП "Ліси України"– господарюючі.

За інформацією Міндовкілля, реформа дасть змогу залучати європейські інвестиції для розвитку галузі та купувати нове обладнання. Крім цього, створення єдиного підприємства дозволить розвивати та отримувати прибутки не лише за рахунок заготівлі та переробки деревини, а й через розбудову рекреаційних пунктів, виготовлення власної екопродукції тощо.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким узаконюють самосійні ліси на землях сільськогосподарського призначення. Цим лісистість України хочуть збільшити на 500 тис. га.

СБУ ліквідувала схему незаконного експорту державного лісу через підсанкційні компанії Дмитра Фірташа.