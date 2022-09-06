У семи областях України почалася сівба озимих зернових

Найбільше зернових посіяли у Чернігівській, Вінницькій і Львівській областях.

У семи областях України вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь.

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"В Україні розпочалася сівба озимих сільськогосподарських культур. 7 регіонів України вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі посіяно 7,64 тис. га зернових, зокрема: 5,17 тис. га пшениці, 2 тис. га ячменю та 0,47 тис. га жита. Найбільше посіяли на Чернігівщині – на площі 3,40 тис. га. Також у трійці лідерів – Вінницька область із 1,9 тис. га та Львівська – 1,10 тис. га.

Водночас, аграрії всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 686 тис. га. Найбільше на Дніпропетровщині – 87,9 тис. га, Одещині – 72 тис. га, Тернопільщині – 63,7 тис. га, Вінниччині – 58,2 тис. га та Кіровоградщині – 55,9 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей та Буковини завершили сівбу озимого ріпаку.

Нагадаємо, станом на середину серпня українські аграрії зібрали понад 20 млн тонн зерна.