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Через ворожі обстріли на Миколаївщині горіли склади із зерном, підприємство і будинок

Пожежі сталися внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків.

Через ворожі обстріли на Миколаївщині горіли склади із зерном, підприємство і будинок

Минулої доби в Миколаївській області через обстріли російських військових сталося чотири пожежі – горіли склади із зерном, підприємство та житловий будинок.

Про це повідомляє у Facebook ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

“За минулу добу на території Миколаївської області зареєстровано чотири пожежі в результаті влучення боєприпасів та їх уламків. Так, вранці 4 вересня, після ворожого обстрілу горіли складські приміщення наземного зберігання зерна на території зерноскладу у місті Вознесенськ (пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м)”, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ворог поцілив по селищу Березнегувате, де зайнялися складські приміщення одного з місцевих підприємств.

“Нічний масований обстріл по Миколаєву теж мав свої наслідки. Російські окупанти в черговий раз “звільнили” одне з підприємств міста від вже пошкодженого складського приміщення. Рятувальників сповістили про руйнування будівлі з подальшим горінням”, – повідомили в ДСНС. Вдень загарбники снарядами зруйнували та спалили житловий будинок у смт Первомайське Миколаївського району.

Нагадаємо, учора військові РФ вдарили по Очакову Миколаївської області. Через обстріл був зруйнований елеватор та знищено декілька тисяч тонн зерна, пошкоджені приватні будинки.

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