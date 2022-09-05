300 окупантів, 19 танків і дві крилаті ракети: у Генштабі повідомили нові втрати ворога за добу

Учора Збройні сили України ліквідували близько 300 окупантів, 19 танків, 29 броньованих машин і дві крилаті ракети. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2 068 (+19) од;

бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од;

артилерійських систем – 1 157 (+10) од;

РСЗВ – 294 (+0) од;

засобів ППО – 156 (+0) од;

літаків – 236 (+0) од;

гелікоптерів – 206 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);

крилатих ракет – 205 (+2);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од;

спеціальна техніка – 107 (+1).

Нагадаємо, український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Збройні сили України просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.