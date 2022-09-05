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300 окупантів, 19 танків і дві крилаті ракети: у Генштабі повідомили нові втрати ворога за добу

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

300 окупантів, 19 танків і дві крилаті ракети: у Генштабі повідомили нові втрати ворога за добу
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Учора Збройні сили України ліквідували близько 300 окупантів, 19 танків, 29 броньованих машин і дві крилаті ракети. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49 800 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2 068 (+19) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од;
  • артилерійських систем – 1 157 (+10) од;
  • РСЗВ – 294 (+0) од;
  • засобів ППО – 156 (+0) од;
  • літаків – 236 (+0) од;
  • гелікоптерів – 206 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);
  • крилатих ракет – 205 (+2);
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од;
  • спеціальна техніка – 107 (+1).

Нагадаємо, український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході. Збройні сили України просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

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