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ЗСУ просуваються на заході Херсонщини та біля Сіверського Донця на Донеччині, – ISW

Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході.

ЗСУ просуваються на заході Херсонщини та біля Сіверського Донця на Донеччині, – ISW
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Збройні сили України просуваються на кількох напрямках у західній частині Херсонської області та закріпили територію за річкою Сіверський Донець у Донецькій області.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

"Український контрнаступ помітно розвивається на півдні та сході", – йдеться в доповіді.

Аналітики ISW припустили, що швидкість контрнаступу, ймовірно, різко змінюватиметься з кожним днем. Оскільки ЗСУ намагатимуться позбавити російських військових необхідних поставок, вразити командування та контроль окупантів та послабити моральний дух ворога.

"Росіяни час від часу контратакуватимуть і відвойовуватимуть частину втрачених позицій і, ймовірно, здійснюватимуть, запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та українські війська, що наступають", – прогнозують експерти ISW.

Однак українські сили досягли значного прогресу, щоб викликати більш реалістичні коментарі з боку російських блогерів, які до сьогоднішнього дня дуже прислухалися до оптимістичної риторики Кремля.

Нагадаємо, ЗСУ успішно відбили наступи ворога на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської області, а також створені сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

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