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Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: "Українські прапори повертаються туди, де мають бути"

Президент, командувачі оперативних напрямків і керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: "Українські прапори повертаються туди, де мають бути"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів у неділю чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

У зустрічі взяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

У режимі відеозв'язку до засідання Ставки приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук та командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов.

Зазначається, що президент і командувачі оперативних напрямків, а також керівник розвідки доповіли про ситуацію на передовій.

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв’язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання.

Раніще заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував фото підняття українського прапора у Високопіллі Херсонської області.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", – написав він, коментуючи фото.

Також це саме фото опублікував глава ОП Андрій Єрмак, підписавши його "Крок за кроком", але не вказуючи локацію.

Офіційної інформації від Генштабу ЗСУ про звільнення Високопілля не було.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки Верховного Головнокомандувача відбулося тиждень тому. На ньому проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого. 

Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі. 

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