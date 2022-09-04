​У Львові затримали харків'янина, який кинув дві гранати в патрульних

У Львові поліцейські затримали 24-річного чоловіка, мешканця Харкова, який кинув дві гранати в патрульних.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Сьогодні близько 14:00 адійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові невідомий чоловік поводиться агресивно, чіпляється до перехожих, погрожує їм гранатою. За адресою прибули правоохоронці.

"На місці події вони виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю, на зауваження правоохоронців не реагував. Натомість, зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу – у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав.

Фото: lv.npu.gov.ua

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки. Правоохоронці встановили особу зловмисника, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку.

На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: lv.npu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, - довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на залізничному вокзалі в Києві затримали чоловіка з прив'язаною до живота гранатою.