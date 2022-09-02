Вагони “Потяга до перемоги” почнуть курсувати на новому маршруті

Відзавтра вагони “Потяга до перемоги” курсуватимуть у складі поїзда №32/31 Запоріжжя - Львів.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Поїзд вирушить із Запоріжжя завтра, 3 вересня, о 15:30 і прибуде до Львова о 10:40 в неділю, 4 вересня.

Вагони “Потяга до перемоги” - це розписані митцями вагони, котрі пройшли капітально-відновлювальний ремонт на потужностях Укрзалізниці й облаштовані з урахуванням побажань пасажирів.

В потязі 7 пасажирських вагонів, кожен присвячений тимчасово окупованим територіям України та подвигам українців, які борються, попри тиск окупантів та постійну небезпеку.

Нагадаємо, Укрзалізниця за серпень у порівнянні з попереднім місяцем наростила вантажні перевезення на 5%.