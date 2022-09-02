Єврокомісія має намір ввести ліміт цін на російську нафту у всіх країнах ЄС

Європейська комісія працюватиме над введенням граничної ціни на російську нафту у всіх країнах Євросоюзу, а не лише серед держав Великої сімки.

Про це заявив європейський комісар з економіки Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Єврокомісії.

Джентілоні повідомив, що угода щодо обмеження ціни на експорт російської нафти морським транспортом посилює шостий пакет санкцій ЄС. Угода поширюється на країни G7, але водночас вона дозволяє продовжувати продаж російської нафти на світових ринках за низькими цінами.

Тепер країни Великої сімки працюватимуть над створенням широкої глобальної коаліції, щоб завершити розробку та рівень ліміту ціни, а також спільно впровадити його, щоб максимізувати його ефективність.

"Комісія відіграватиме свою роль у роботі над досягненням одностайності серед наших 27 держав-членів для впровадження цього заходу в ЄС. Наша мета полягає в тому, щоб зробити це відповідно до графіка, узгодженого в рамках шостого пакета санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів", – сказав Джентілоні.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Міністри заявили, що початкова цінова межа грунтуватиметься на низці технічних факторів, а рівень цін переглядатиметься за потреби.

Нагадаємо, щоб позбавити президента РФ Володимира Путіна додаткових доходів для продовження війни з Україною, міністри фінансів країн Групи семи схвалили план щодо встановлення граничної ціни на російську нафту.