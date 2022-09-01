Укрзалізниця отримає 100 млн євро від ЄБРР

Відповідну угоду підписали нині з банком очільник УЗ і міністр фінансів України.

Укрзалізниця отримає додаткові 100 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив очільник УЗ Олександр Камишін.

Він, а також міністр фінансів України Сергій Марченко підписали сьогодні з ЄБРР відповідну угоду.

"Ці кошти ми направимо на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів, поточні ремонти та нові #залізні_зміни", - написав Камишін у своєму Telegram.

За словами глави Укрзалізниці, це вже другий проєкт фінансування перевізника з ЄБРР від початку повномасштабного вторгнення РФ. В межах першого перевізник отримав 50 млн євро для подолання наслідків атак Росії на залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно Великобританія та Україна підписали план дій щодо відновлення транспортної мережі України. В рамках пакету підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна.