Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Помер перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
Посадовців ДСНС України і підрозділів в 11 областях викрили на злочинній схемі, що ставила під загрозу життя громадян
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
У Ватикані прокоментували слова Папи Римського про смерть Дугіної
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниця отримає 100 млн євро від ЄБРР

Відповідну угоду підписали нині з банком очільник УЗ і міністр фінансів України.

Укрзалізниця отримає 100 млн євро від ЄБРР
Фото: Telegram/#залізні_зміни

Укрзалізниця отримає додаткові 100 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомив очільник УЗ Олександр Камишін.

Він, а також міністр фінансів України Сергій Марченко підписали сьогодні з ЄБРР відповідну угоду.

"Ці кошти ми направимо на організацію вантажних та пасажирських перевезень, евакуаційних рейсів, поточні ремонти та нові #залізні_зміни", - написав Камишін у своєму Telegram.

За словами глави Укрзалізниці, це вже другий проєкт фінансування перевізника з ЄБРР від початку повномасштабного вторгнення РФ. В межах першого перевізник отримав 50 млн євро для подолання наслідків атак Росії на залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, нещодавно Великобританія та Україна підписали план дій щодо відновлення транспортної мережі України. В рамках пакету підтримки Укрзалізниці обсягом 10 млн фунтів стерлінгів буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, а також понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також