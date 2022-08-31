Відібрали іще 500 сімей ВПО для отримання пільгових кредитів, - Мінреінтеграції

Умови кредитування - до 20 років під 3% на рік.

Сьогодні Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відібрав іще 500 сімей внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримати пільгові кредити.

Про це йдеться на сайті Мінреінтеграції.

Родини зможуть отримати кредит у межах проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб". Умови кредитування - до 20 років за ставкою 3% на рік.

Процедуру відбору транслювали на YouTube-каналі фонду. А їхній перелік оприлюднили на сайті Держмолодьжитла.

Нагадаємо, у 2020 році Кабінет міністрів України схвалив проєкт угоди з німецьким державним банком KfW про надання 25,5 млн євро на житло для внутрішньо переміщених осіб.

На початку серпня цього року Держмолодьжитло вже відібрало 300 родин-учасників програми "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".