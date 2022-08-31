108 млн грн виплатили роботодавцям, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб, - Свириденко

Україна компенсувала роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (а це понад 10 тисяч).

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, йдеться на сайті Мінекономіки.

"Уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців. На сьогодні понад 6,6 тисячі підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію", - сказала Свириденко.

У міністерстві додали, що за кожну працевлаштовану ВПО держава виплачує підприємцю компенсацію в розмірі 6500 грн упродовж двох місяців.

Нагадаємо, раніше в Мінцифри оприлюднили роз'яснення, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих ВПО.

На початку березня президент Володимир Зеленський анонсував запровадження спеціального пакета допомоги для бізнесу на найманих працівників.