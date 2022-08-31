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Відновлено проїзд через 50 знищених через російську збройну агресії мостів, – Укравтодор

На дорогах загального значення через війну було зруйновано близько 300 мостів.

Відновлено проїзд через 50 знищених через російську збройну агресії мостів, – Укравтодор
Фото: Андрій Івко у Facebook

Укравтодор відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

"Міст у Сумській області став п’ятдесятою штучною спорудою, через яку від початку повномасштабного російського вторгнення нам вдалося відновити рух. Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи", – йдеться у повідомленні.

Дві частини мосту з'єднали надійною бетонною конструкцією, встановили паркан та облаштували тротуари.

За словами Івка, загалом в Сумській області налічується 15 зруйнованих мостів, 10 із них – на дорогах державного значення. 

Нагадаємо, в Мінінфраструктури говорили, що загалом на дорогах загального значення внаслідок війни було зруйновано близько 300 мостів, з яких на 50 об'єктах тимчасовими рішеннями було забезпечено проїзд.

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