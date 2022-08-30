Депутати ухвалили за основу закон уряду про повернення акцизів на паливо

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт закону про повернення акцизів на бензин, газ та дизель.
Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За законопроєкт 7668-д проголосували 236 депутатів.
По фракціях:
- “Слуга народу” – 178
- “європейська солідарність” – 0
- “Батьківщина” – 0
- “Платформа за життя та мир” – 16
- “За майбутнє” – 7
- “Голос” – 1
- “Довіра” – 16
- “Відновлення України” – 12
- “Позафракційні” – 6
За словами Ярослава Железняка, урядовий проєкт передбачає:
- Повернення акцизу на газ у розмірі 52 євро/ 1 000 літрів;
- Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1 000 літрів;
- Акциз на бензин та дизель теж повертають до 100 євро/ 1 000 літрів.
Нагадаємо, 16 липня ВР провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне. За проголосували лише 218 депутатів із 226 необхідних.