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Депутати ухвалили за основу закон уряду про повернення акцизів на паливо

Відповідний законопроєкт підтримали 236 депутатів.

Депутати ухвалили за основу закон уряду про повернення акцизів на паливо
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт закону про повернення акцизів на бензин, газ та дизель.

Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За законопроєкт 7668-д проголосували 236 депутатів.

По фракціях:

  • “Слуга народу” – 178
  • “європейська солідарність” – 0
  • “Батьківщина” – 0
  • “Платформа за життя та мир” – 16
  • “За майбутнє” – 7
  • “Голос” – 1
  • “Довіра” – 16
  • “Відновлення України” – 12
  • “Позафракційні” – 6

За словами Ярослава Железняка, урядовий проєкт передбачає:

  • Повернення акцизу на газ у розмірі 52 євро/ 1 000 літрів;
  • Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1 000 літрів;
  • Акциз на бензин та дизель теж повертають до 100 євро/ 1 000 літрів.

Нагадаємо, 16 липня ВР провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне. За проголосували лише 218 депутатів із 226 необхідних. 

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