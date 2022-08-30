Депутати ухвалили за основу закон уряду про повернення акцизів на паливо

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проєкт закону про повернення акцизів на бензин, газ та дизель.

Про це повідомив у Telegram народний депутат фракції “Голос” Ярослав Железняк.

За законопроєкт 7668-д проголосували 236 депутатів.

По фракціях:

“Слуга народу” – 178

“європейська солідарність” – 0

“Батьківщина” – 0

“Платформа за життя та мир” – 16

“За майбутнє” – 7

“Голос” – 1

“Довіра” – 16

“Відновлення України” – 12

“Позафракційні” – 6

За словами Ярослава Железняка, урядовий проєкт передбачає:

Повернення акцизу на газ у розмірі 52 євро/ 1 000 літрів;

Акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро/ 1 000 літрів;

Акциз на бензин та дизель теж повертають до 100 євро/ 1 000 літрів.

Нагадаємо, 16 липня ВР провалила розгляд урядового законопроєкту про повернення акцизу на пальне. За проголосували лише 218 депутатів із 226 необхідних.