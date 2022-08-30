Рада проголосувала у першому читанні за закон про медіа

Законопроєктом пропонується розширити повноваження Нацради з питань телебачення та радіомовлення, обмежити вплив олігархів та роботу проросійських медіа.

Верховна Рада України на засіданні 30 серпня проголосувала у першому читанні за законопроєкт про медіа. Також вперше за два скликання було продовжено строки подачі правок до другого читання до 21 днів.

Як написав у ТГ народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, за законопроєкт за основу проголосували 233 депутатів.

По фракціях: "Слуга народу" – 179, "Європейська солідарність" – 0, "Батьківщина" – 6, група "Платформа за життя та мир" – 12, група "За майбутнє" – 7, "Голос" – 0, група "Довіра" – 12, група "Відновлення України" – 12, позафракційні – 5.

Кабінет Міністрів України визначив законопроєкт про медіа "як пріоритетний і такий, що спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно- правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції", – зазначено у доопрацьованій профільним парламентським комітетом у серпні пояснювальній записці.

Раніше профільний Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики у рамках підготовки проєкту про медіа до повторного першого читання повідомляв, що розглянув і узагальнив величезний масив зауважень і пропозицій, отриманих за наслідками публічної експертизи. Та напрацював нову редакцію, у якій врахована більшість зауважень і пропозицій.

Зокрема:

Приведено у відповідність до критеріїв Директиви Європейського Союзу про аудіовізуальні медіапослуги визначення термінів: "європейський продукт", "європейська студія-виробник", "національний продукт", "незалежна студія-виробник". З метою спрощення процедури захисту авторських та суміжних прав додано терміни "пакет телеканалів та радіоканалів", "програма організації мовлення (програма мовлення)" (ст. 2). Враховано пропозиції громадськості щодо визначення поняття "провайдер аудіовізуальних сервісів". Його уточнено положенням, що такі суб’єкти не здійснюють редакційний контроль

з-поміж суб’єктів, на які поширюється регулювання Закону "Про медіа", вилучені іноземні нелінійні медіа та іноземні платформи спільного доступу до інформації (зокрема, Netflix, Amazon Prime Video). З переліку умов застосування Проєкту вилучені положення щодо критеріїв доступності сервісу на території України та можливості оплати їх громадянами чи юридичними особами України з території України

у доопрацьованому проєкті відповідно до Директиви ЄС про аудіовізуальні медіапослуги викладені вимоги до платформ спільного доступу до відео (замість платформ спільного доступу до інформації), додано визначення терміну "платформа спільного доступу до відео" та запропоновано режим взаємодії національного регулятора з платформами спільного доступу, у т.ч. іноземними

вилучено положення про обов’язковість трансляції радіоканалів, телеканалів, каталогів програм, які походять з країн, що є сторонами Європейської конвенції про транскордонне телебачення чи державами-членами Європейського Союзу, офіційними мовами цих держав (ст. 4)

встановлено заборону усім особам, зареєстрованим в офшорних зонах, брати участь у постачальниках електронних комунікаційних послуг для з потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу (ст. 24)

конкретизовано вимоги до прозорості структури власності та контролю: додано строк на приведення структури власності у відповідність вимогам закону, уточнено порядок подання звітності та перелік підстав її подання (ст. 25, 26, 27)

суттєво уточнено розділ "Публічні аудіовізуальні медіа". Регулювання питань мовлення громад доопрацьовано з урахуванням рекомендації експертів Ради Європи, зокрема, в частині відокремлення суб’єктів мовлення громад від суб’єктів, заснованих місцевими органами влади, уточнені механізми забезпечення редакційної свободи та вимоги до програмного наповнення тощо

вимоги щодо публікації вихідних даних онлайн медіа поширюються лише на зареєстрованих суб’єктів (ст. 37)

програми США та Канади виключено з квоти європейського продукту. Відкориговані квоти на програми незалежних студій-виробників відповідно до вимог Директиви: для таких програм встановлено квоту 10% та 5% протягом перехідного періоду (ст. 39).

розширені гарантії захисту дітей від шкідливого контенту: обов’язок захисту дітей від шкідливого контенту розповсюджено на провайдерів аудіовізуальних сервісів. Проєкт зобов’язує онлайн медіа належним чином інформувати аудиторію про потенційну шкідливість контенту (ст. 42)

відповідно до рекомендацій експертів Ради Європи уточнено підстави для надання права на відповідь чи спростування інформації: закріплено, що такими підставами є поширення відомостей, які не відповідають дійсності або які були викладені неправдиво (неповно або неточно). Конкретизоване коло суб’єктів, до яких може бути направлена вимога права на відповідь або спростування (суб’єкти у сфері аудіовізуальних, друкованих або онлайн медіа) (ст. 43)

уточнено порядок розповсюдження мовниками інформації про події значного суспільного інтересу. Закріплено право телевізійних мовників вільно обирати уривок (відеоряд) із трансляції події значного суспільного інтересу, необхідний для підготовки відповідних новинних повідомлень (ст. 46)

спрощені умови реєстрації друкованих видань: встановлено, що вони підлягають обов’язковій реєстрації лише на період військової агресії (ст. 63)

удосконалено норми щодо співрегулювання у сфері медіа: уточнено предмет спільного регулювання, конкретизовано процедуру створення органу спільного регулювання (Розділ VII)

допрацьовано процедуру здійснення контролю та нагляду у сфері медіа. Посилено повноваження регулятора у частині накладання санкцій на суб’єктів у сфері медіа, додано право регулятора скасовувати реєстрацію аудіовізуальних лінійних медіа без рішення суду. Удосконалено процедуру застосування санкцій (Розділ XIII)

конкретизовано обмеження у сфері медіа, пов’язані зі збройною агресією (Розділ IX): уточнено перелік суб’єктів, які не можуть бути суб'єктами у сфері медіа в Україні, критерії забороненого контенту тощо.

Нагадаємо, що ухвалення цього законопроєкту є однією з вимог Європейського Союзу для відповідності України критеріям членства в ЄС. Це компромісний варіант законопроєкту. Проти ухвалення закону про медіа кілька років поспіль виступали представники друкованої преси та НСЖУ.