Під час війни потрібна комплексна підтримка економіки, - Юлія Тимошенко

Найбільш ефективним кроком сьогодні було б створення комплексної програми роботи всіх галузей народного господарства в нинішній складний період. Економіку України треба тримати в робочому стані, щоб після війни починати не з нуля, а з тих потужностей, якими володіє держава. Таку думку в ефірі «Єдиних новин» висловила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Вона зауважила, що її команда готова співпрацювати з урядом і надати свої пропозиції стосовно комплексної програми, яка підтримає економіку України, адже Кабмін досі такої програми не запропонував.

«Сьогодні президент очолює дуже важливий для всіх нас напрям роботи – захист країни від агресора. Тому уряд мусить зараз працювати стратегічно й професійно, і ми готові йому в цьому допомагати», – запевнила лідерка «Батьківщини».

На її думку, зараз проводиться ситуативна, подекуди хаотична робота, яка не дозволяє зберегти економічний ресурс України.

«Приміром, скасували акцизи на пальне – і це було правильно зроблено, тому що зараз треба зняти всі перепони, щоб бензин і дизельне паливо йшло в Україну – але буквально на минулому сесійному засіданні внесли законопроєкт про поновлення акцизу на паливо. Це здорожить паливо десь до 65-70 гривень і знову перекриє потік постачання пального в Україну», – обурилася Юлія Тимошенко.

Тому Голова партії переконана, що комплексна програма підтримки економіки України під час війни має передбачати фахово продумані кроки для кожної окремої галузі та навіть кожного великого підприємства.

«Позавчора я була на прекрасному машинобудівному підприємстві, яке виробляє необхідні комплектуючі для авіаційної галузі та атомної енергетики. Якби держава для таких підприємств дозволила, наприклад, не платити оренду, надала кредитні ресурси по моделі 5-7-9, трохи послабила їм податки, то вони б могли вдвічі посилити експортне виробництво, а відтак – вдвічі збільшити валютну виручку, яку отримує країна», – зауважила Юлія Тимошенко.

На її переконання, такі потужності обов’язково потрібно залучати до відродження й стабілізації нашої економіки, адже подібних підприємств – сотні, і вони в змозі примножити валютні надходження й посилити наш економічний потенціал.

Також лідерка «Батьківщини» занепокоєна ситуацією в аграрній сфері та вважає, що уряд має розробити виважений план й для цієї галузі.

«У них скуповують урожай за дуже низькими цінами. Це перетворить практично кожного середнього аграрія в банкрута», – застерегла Юлія Тимошенко.