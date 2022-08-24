Війна як «stress testing» незалежності

Цього року уперше за часи Незалежності ми оцінюємо власну державу на здатність витримувати страшні воєнні удари . В умовах збройної агресії з’ясовуємо стійкість і міць національної системи публічного адміністрування. Її спроможність протистояти загрозам. І – її здатність забезпечити ключові управлінські процеси, що визначають сутність держави і її можливості надавати громадянам належний рівень послуг.

Фото: Макс Требухов

31 рік українці будували свою національну управлінську модель. Усі ми – науковці, викладачі, державні службовці, експерти... Зрештою, усі небайдужі громадяни, яких хвилює у якій державі їм жити.

Сьогодні ми разом відповідальні за те, як країна долає ці випробування. Наскільки вона готова протистояти викликам, яких важко було очікувати. Війна для держави є найжорсткішим із імовірних «stress testing». Наразі стійкість системи визначається в умовах багаторазового перевищення меж її нормального функціонування.

Наважуся наголосити, що результати цього тестування – гідні. Управлінський фундамент виявився надійним. Упродовж пів року державний сектор управління зберігає керованість і здатність діяти адекватно. Цю мою упевненість підтверджує щоденна комунікація із колегами – публічними службовцями.

Ми уважно вивчаємо громадську думку у нашому середовищі. Опитування засвідчують високі дух і гідність українських службовців. Зважте, що більше 3.5 тисяч наших колег захищають Україну на фронті. 76% – попри щоденний ризик працюють на робочих місцях. 91% – вирішили лишатися на державній службі попри війну і зниження заробітної плати.

Мене надихає реакція міжнародних партнерів, готових допомагати нам і переймати наш досвід. У світі існує колосальний запит на пошук дієвих рішень, які зберігають інституційну спроможність в умовах війни. Приміром, усіх цікавить Методика функціонального аудиту у кризових умовах, яку розробили експерти НАДС. Вона дозволяє визначити актуальні для кожного державного органу актуальні функції, а після того – розробити рекомендації із оптимізації.

Ця технологія прийнятна як в умовах воєнної загрози, так і при супутніх викликах – економічному спаді, зниженні соціального рівня, глобальному подорожчанні енергоносіїв… Саме із цим зіштовхнувся цивілізований світ, що допомагає нам побороти агресію.

Сьогодні ніхто не має готового рецепту утримання стабільності у державі під час війни. Тому на рівні ЄС інтегруються національні системи публічного управління, з урахування українського досвіду. Таким чином і ми стаємо ближчими до Європи. Усі розуміють, що агресія кремля – глобальна небезпека. Тому її уроки мають вивчити усі, хто готовий битися за свободу. Як нині б’ється Україна.

Упевнена, що дієва система адміністрування є чинником зміцнення Незалежності. Це – передумова нашої економічної інтеграції та політичної асоціації з ЄС. Тому будемо і надалі впроваджувати європейські стандарти і практики державного управління. Аби, зрештою, збудувати інноваційну модель цифрової публічної служби, із діджиталізацією, дистанційними технологіями і якісними послугами. Її тренди – оптимізація державного апарату, зростання мовних компетентностей, інклюзивність, гендерна культура.

Це все – «дизайн» архітектури нової моделі публічної служби, яку створює в Україні Національне агентство з питань державної служби разом із усіма стейкхолдерами, в тому числі і з міжнародними партнерами. Усі ми зацікавлені, аби українська система публічного адміністрування була сильною, дієвою і європейською. Мусимо її зробити саме такою.