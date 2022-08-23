Бий окупанта! Як працювало і працює підпілля України

Рух ЧЕСНО відкрив у Києві вуличну виставку «Інфоспротив», де зібрані зразки листівок із серії «Бий окупанта!», графіті, мурали та борди, які вже стали невід’ємною частиною інформаційного фронту.

Низка мистецьких робіт сьогодення перегукуються з роботами художників, які творили в часи ОУН-УПА та на початку 90-х років, коли ми відвоювали свою державність. Тоді розуміли, яку загрозу становить для нас сусідня і небратня держава.

Гасло “Геть з України!” використовували вже досить давно. Наприклад, воно є на чорно-білій роботі члена ОУН Ніла Хасевича, який народився майже 120 років тому.

Фото: Ніл Хасевич

Цю фразу після тимчасової окупації Криму продовжив під час свого виступу Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки: “Геть з України, москаль некрасівий”. Зараз обидва ці гасла використовують для інфоспротиву.

Ось таке зображення можна було побачити на одному з парканів столиці у квітні.

Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

А це хтось із киян передрукував листівку Спілки визволення України, яка була заснована в Німеччині у 1950-х роках і мала філії в інших державах.

Фото: архів ОУН

Організатори СВУ вважали себе ідейними послідовниками української інтелігенції, яка у 20-х роках потерпала від безпідставних звинувачень радянської влади. Тоді тривав процес над членами вигаданої організації “Спілки визволення України”. У справі проходили 45 проукраїнських діячів науки і культури. Більшість із них отримали різні строки ув’язнення, а 13 були розстріляні.

Листівки, як правило, поширювало підпілля. Єдина сфера, де в радянському союзі можна було дозволити собі більше, — це гумор. Ось одна з давніх карикатур із журналу “Перець”, що демонструє гонку озброєнь, в якій брала участь росія.

Пройшло не одне десятиліття, а свідомість рашистів не змінюється. Тільки це вже не карикатура, а жорстка реальність, в якій опинилося ціле нове покоління держави-агресора.

Українське підпілля давно закликало прямо нищити тих, хто зазіхає на нашу землю.

Рух ЧЕСНО вже писав про те, як працює підпілля Херсонщини. Наразі патріотичний інфоспротив активно працює над тим, щоб залякувати й нищити окупантів.

Причому наше підпілля працює доволі якісно. Є схема окупаційної влади Херсонщини, над якою працювало наше підпілля і варто було б попрацювати нашій розвідці та спецслужбам. Ми щиро сподіваємося, що ворогів і колаборантів вдасться знешкодити якнайшвидше.

Є низка листівок, які лякають окупантів зброєю, що її отримала Україна від західних партнерів. Це одна з листівок від “Жовтої стрічки”.

Рух активно діє практично на всіх окупованих територіях, в тому числі у Криму. Активісти маркують своїм символом місця, де збираються окупанти, та закликають ділитися з ними такою інформацією. Також вони позначають локації, де планується проведення так званих референдумів про приєднання окупованих територій до росії, і просто нагадують про існування українського спротиву, щоб мешканці окупованих міст не почувалися покинутими. Найпотужнішою силою у ворожому підпіллі залишаються партизани.

Частина інфоспротиву, як і раніше, формується довкола правил української мови, які рашисти ніяк не затямлять і які тепер доводиться вчити під пильним наглядом ЗСУ.

Це робота Юрія Журавля – українського музиканта з Рівного, лідера та вокаліста гурту OT VINTA!

Фото: Юрій Журавель

А цю листівку кілька десятиліть тому намалював художник Сергій Коваль.

Фото: Сергій Коваль

Якщо у вас є фото марок, листівок, бордів чи муралів, яких ще немає на нашій виставці, ви можете додати їх до музею Руху ЧЕСНО в один клік.

У Києві можна відвідати виставку “Інфоспротив” на Подолі, біля колеса огляду.

Тут ви також можете сфотографуватися на фоні ескізу марки “Бавовна над кримським мостом”.

Окрім листівок, інформаційний спротив, як уже писав Рух ЧЕСНО, проявив себе на марках, бордах, муралах і графіті. Більше зразків інформаційного спротиву можна побачити в Музеї агітації Руху ЧЕСНО, зокрема на виставці “Інформаційний фронт”. Свої експонати можна надсилати, заповнивши нашу форму.

В онлайн-музеї агітації також працює виставка “Проросійська партіє, йди нах*й!”. Тут зібрано експонати агітації та пропаганди проросійських партій, які вже заборонені у судовому порядку.