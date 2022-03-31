Шерхан промахнувся. путін так і не зрозумів закони з “Книги джунглів” Кіплінга

“Киплинг – великий писатель”, – казав у 2021 році путін. Однак попри спроби видатися начитаним та обпертися на класичну колоніальну літературу, кремлівський карлик навпаки показав власне невігластво. Бо за 20 років владарювання він так і не осягнув законів джунглів. Чого не скажеш про Україну.

Свого часу це політичне нещастя під час послання до федеральних (номінальних) зборів видало ще й такі словосполучення:

“Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Всё как у Киплинга”.

Як би президент держави-агресора не намагався показати, що західні країни – це нібито вороги “человеческого дітьониша” Мауглі, цей образ не вдалося одразу закріпити навіть у російських ЗМІ. “Журналісти”, природно, сприйняли образ Шерхана як образ росії.

Потім, звісно, такі заголовки довелося вимушено змінити.

У “Мауглі” йдеться про важливі Закони Джунглів, які ніколи не можна порушувати, бо такі порушення караються смертю. Один з них – ненапад м’ясоїдних на травоїдних звірів, коли починається тотальна посуха, і всі йдуть до єдиного місця водопою. Мешканці джунглів мають вижити.

“За Законом Джунглів убивство біля водопою карається смертю, якщо було оголошено Перемир’я. Так ведеться, бо вода важливіша за їжу. Кожен звір у джунглях якось та проживе, навіть коли мало здобичі, але вода – то вода. І коли лишається тільки один водопій і весь Народ Джунглів ходить до нього, то ловам настає кінець”, – пише Кіплінг.

У січні 2022 року, розуміючи, що буде повномасштабна війна, Рух ЧЕСНО як вочдог, який постійно контролював владу і бив її за огріхи в роботі, звернувся до влади і наголосив на тому, що наразі важливо об’єднати ЗМІ, громадські організації, органи місцевого самоврядування, наші діаспори. Бо ворог біля кордонів, і нам треба боронити суверенітет. Я тоді так і казала, що має діяти правило водопою. Ми готові допомагати і разом з усіма боронити суверенітет до перемоги.

І ще в січні ми створили інформаційні рукави нашими журналістами, які працюють зокрема і в іноземних ЗМІ і можуть нам допомагати поширювати інформацію, підготували список міст-побратимів у світі й провели підготовчі роботи. Звісно, вдалося не все із задуманого, але “перемир’я” було оголошене.

Окрім законів джунглів, у “Мауглі” йдеться ще про окремий закон про вовків. Він теж дуже важливий. Його основне положення звучить так: “Бо сила зграї — це вовк, а сила вовка — зграя”.

Вожак нашого народу не промахнувся. Він залишився на Банковій і отримав максимальну підтримку ЗСУ й народу України, створена оборонна коаліція в парламенті. У нас всі розуміють закони джунглів.

Тому в цій історії путін-шерхан промахнувся. І з кожним днем він виглядає вже навіть не як шерхан, а як огидний і жалюгідний табака, який порушує закони джунглів. А за порушення законів джунглів передбачене єдине покарання — смерть.