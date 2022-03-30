Жодна угода не зупинить агресора. Скажена тварина нападає, бо скажена

Наші сусіди — підлі, безпринципні, оскаженілі від свого ж невігластва дикуни.
Росіяни вбивають тисячі українців, сотні українських дітей, розстрілюють і бомбардують цивільних, застосовують заборонену зброю. Щодня вдаються до воєнних злочинів.
Але НАТО не “закриває небо”, бо не хоче вступати в конфлікт з ядерною державою-агресором.
Росію не стримає папірець. Стримає відсутність армії та неспроможність економіки.
Скажений песик, скажена лисичка, будь-яка інша скажена тварина можуть бути гарні та пухнасті. Але вони скажені — і рано чи пізно принесуть людям горе. Страшне горе. Скажені тварини мають бути знищені.
Росія — агресор і злочинець. Злочинець не може бути гарантом безпеки. Той, хто вдерся до вас в дім, пограбував, згвалував і вбив, — той має бути покараним. Російські політики, російські офіцери — злочинці. Ті, що виживуть, мають бути на лавах підсудних. Спеціально повторюю для тих, кого поки що не треба критикувати: місце злочинця — на лаві підсудних, а не за столом переговорів. Кожен громадянин і громадянка росії — співвповідальні за розв’язання війни і за воєнні злочини.
Усе зруйноване в Україні має бути відбудоване і відшкодоване російськими коштами. А росіяни та їхні діти — багато їхніх поколінь упред — мусять платити до скону за кожне українське життя, за кожну краплину української крові і за кожну українську сльозу.
Немає кращого війська за Збройні сили України. Тепер я хочу:
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щоб наше небо було закрите українською протиповітряною обороною;
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щоб наші пілоти вміли літати не лише МІГах і СУ, а також на F та Eurofighter;
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щоб ми не просили літаки і гранатомети тоді, коли припече, а купували заздалегідь;
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мрію про те, щоб українська зброя — і танки, і літаки, і ракети — вироблялися в Україні і продавалися до країн НАТО;
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щоб у військовому навчанні і натяку на радянщину не лишилося;
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а забезпечення війська машинами, дронами, тепловізорами, аптечками було таким, щоб у волонтерів ми брали тільки домашню їжу (бо відмовитися від домашнього не під силу навіть ЗСУ).
Ніхто і ніколи не вбивав кацапів так добре, як це робить ЗСУ. Ніхто не воює краще за Українську Армію. А в НАТО ми маємо бути тому, що на країни НАТО ніхто навіть не нападає.