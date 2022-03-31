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У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу

Завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися.

У НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу
Фото: ЕРА/UPG

Росія не відводить, а перегруповує свої війська в Україні. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 31 березня, коментуючи заяви Москви про "кардинальне зниження інтенсивності бойових дій" на Київському та Чернігівському напрямах. 

За словами Столтенберга, Альянс поки що не переконаний, що Росія вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися, передає ВВС.

Після закінчення російсько-українських переговорів у Стамбулі представник міністерства оборони РФ заявив про кардинальне зниження інтенсивності бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах. 

"Згідно з даними нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, вони переміщуються на нові позиції. Росія намагається перегрупувати їх, посилити та переозброїти для наступу на Донбасі", – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Брюсселі. 

"Водночас Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Тож ми очікуємо на нові наступальні операції, які принесуть ще більше страждань. Ми не бачимо справжніх змін у російських завданнях... Вони продовжують домагатися здійснення своїх цілей у воєнний спосіб", – наголосив генсек НАТО. 

Він додав, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні настільки довго, наскільки потрібно.

Україні потрібно більше зброї від західних партнерів, щоб виграти війну з Росією. Президент Володимир Зеленський щодня звертається до західних партнерів із проханням підтримати Україну.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News, що Україна сьогодні прикриває східний фланг НАТО, тому Альянс має посилити її військовою технікою.

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