ГУР оприлюднило персональні дані 106 військових з Бреста з хештегом "окупанти РФ"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здобуло персональні дані окремих військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил Республіки Білорусь.

“За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності”, – зазначили у ГУР.

У списку – 106 осіб. Його можна переглянути у PDF-форматі за цим посиланням, вказано ПІБ військових, а також фото, військове звання, посаду, ідентифікаційний номер, адресу реєстрації/проживання, контактний телефон, марку та номери авто у власності.

“До речі, використаний хештег "окупантиРФ" не помилка в цій публікації, хоч мова йде про білоруських військових злочинців, адже держави РБ не існує. Це вже все одна орда РФ”, – йдеться в повідомленні ГУР.

Водночас українські розвідники зазначають, що Україна ніколи не була і не буде ворожою до білоруського народу.

“Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не була загрозою, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни. Злочини, що вчиняють щодня окупанти проти мирного населення, зокрема ні у чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю”, – йдеться в повідомленні.

У ГУР запевнили, що управління має повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України.

Нагадаємо, загрозу наступу на Волинь з території Білорусі у Генеральному штабі ЗСУ минулого тижня оцінювали як високу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив – Білорусь була спільником вторгнення із самого початку.