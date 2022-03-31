У Києві створили комендатуру

Комендатура відповідатиме за координацію військових і виконавчої влади, забезпечення заходів під час комендантської години.

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов своїм указом створив у Києві комендатуру. Наказ опубліковано на сайті КМДА.

Комендатура створена для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування та координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових і правоохоронців, зазначено в наказі.

Комендантом міста призначено начальника Центрального управління Військової служби правопорядку Києва і області, генерал-майора Віктора Плахтія.

Посадовий склад комендатури складається з семи осіб: