Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні повного контролю над Донецькою і Луганською областями, – Генштаб ЗСУ

Також зберігається загроза ракетних ударів по підприємствах і логістичній інфраструктурі по всій країні.

Основні зусилля Росії зосереджені на утриманні раніше зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступу на окремих напрямках і встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Для наступу на Східну операційну зону ворог перегруповує та формує угруповання своїх збройних сил. Зафіксовано перекидання частини військ і техніки з Білорусі на територію РФ залізницею, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої держави. Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій. Водночас окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості формування резервів", – йдеться в повідомленні.

На Волинському напрямку суттєвих змін у складі та положенні військ противника не зафіксовано. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій.

На Поліському основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їхньої боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог переміщує підрозділи 35, 36 загальновійськових армій і 76 десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ.

"Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв’язку з критичною ситуацією виведення підрозділів 35 загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик", – додали в Генштабі.

За наявною інформацією, протягом ведення бойових дій проти України втрати 1 мотострілецького батальйону 36 окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29 загальновійськової армії склали понад 60% особового складу.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2, 41 загальновійськових армій і 90 танкової дивізії Центрального воєнного округу.

Чернігів вороги продовжують блокувати та обстрілювати артилерією. Закріплюються на зайнятих рубежах і проводять перегрупування. Для розвідки та коригування вогню використовують безпілотники.

На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з Росією. Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій і на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Вороги проводять мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли Харкова.

У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує перегрупування військ і поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь. Росіяни активізували авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах у районах Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної. Пробують обійти наші підрозділи, але без успіху. Відомо також, що на залізничну станцію Ровеньки в Луганській області РФ перекинула ешелони з озброєнням і технікою.

Росія не полишає спроб штурму Маріуполя. Ворог зосередив зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль і Любимівка.

На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність, продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних сил України.

Нагадаємо, ворог учора завдав ракетного удару по Дніпропетровській області, обстріляв нафтобазу у Фастові на Київщині та обстрілює з важкого озброєння всю Луганську область.