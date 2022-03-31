Крилаті й тактичні: якою ракетною зброєю рф обстрілює українські міста

Ми всі є свідками того, як російська федерація протягом місяця обстрілює українські міста і села крилатими ракетами «Калібр» та оперативно-тактичними ракетами «Іскандер». Сьогодні хочу поговорити про класифікацію цих ракет, щоб усі усвідомлювали, якою зброєю нищать українців і які загрози це несе.

Почнемо власне з «Калібрів».

Фото: оприлюднено у твіттері Христо Грозєва У будинок на площі Свободи влучає ракета ЗМ54-1 Калібр.

У чому головна її небезпечність цієї зброї? Перше – це її швидкість. А саме: 180-240 м/с. Друге – те, що вона йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це унеможливлює ефективність роботи не тільки українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.

В залежності від класифікації «Калібр» має дальність ураження від декількох сотень до 2,5 тисяч кілометрів. Так, дальність стрільби ракетами Калібр по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2 600 км. В експортній модифікації дальність польоту обмежується 300 км.

Уперше рф застосувала крилаті ракети «Калібр» в 2015 році, коли з катерів у Каспійському морі були нанесені декілька ракетних ударів по базах збройної опозиції в Сирії.

Відтоді російська федерація використовує ракети «Калібр» не тільки як військову зброю, але й передусім для військово-дипломатичного тиску на інші країни. В тому числі й на Україну. Якщо уважно подивимося, то риторика рф, починаючи з 2015 року і до активізації війни у 2022 році постійно педалювала тему можливого бомбардування чи то нанесення ракетних ударів «Калібрами» по українських містах та об’єктах критичної і військової інфраструктури.

Ракети «Калібр» можуть мати декілька модифікацій. Перша – власне корабельна. Друга – з підводних човнів. Третя – наземні пускові установки. І четверта – з літаків («Калібр-А»).

На озброєнні РФ є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів (Калибр-ПЛЭ, експортне позначення Club-S);

ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів (Калибр-НКЭ, експортне позначення Club-N);

мобільні ракетні комплекси Калібр-М (експортне позначення Club-M);

комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А (експортне позначення Club-A).

Що відбувається зараз? Перші ракетні удари були нанесені 24 лютого саме з використанням «Калібрів», тоді відбулося 16 пусків цих крилатих ракет. Наразі всі розмови про те, що у рф закінчуються крилаті ракети, і ми можемо видихнути з полегшенням, щонайменше не відповідають дійсності. Тобто не варто розслаблятися.

Другий тип зброї, на якому я хотів би зупинитися – це так звані «Іскандери». Це – оперативно-тактичні ракетні комплекси. Росіяни називають її основним ракетним щитом чи то головною відповіддю країнам НАТО.

Першим практичним їх застосуванням з території рф були пуски по базах збройної опозиції в Сирії. А 24 лютого 2022 року відбулися 65 пусків по території України.

Власне пускові комплекси «Іскандер» можуть використовувати як крилаті ракети, так і квазібалістичні, дальність ураження яких – до 500 км. Це робить можливим їхнє використання в локальних конфліктах, як це відбувається наразі.

Балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Були згадки про використання «Іскандерів» і під час Карабаського конфлікту. Нагадаю, поблизу міста Шуша були знайдені фрагменти ракет «Іскандер». Тоді азербайджанська сторона продемонструвала залишки цих ракет, звинувативши вірменську сторону в їх використанні під час активної фази військового протистояння.

Відповідно президент Вірменії Пашинян заявив про неефективність цих ракет і навіть частково звинуватив рф у постачанні неякісної зброї. Це спричинило нервову реакцію керівництва росії. Вони заявили про те, що ракет «Іскандер» нібито взагалі не було на озброєнні ЗС Вірменії, і всі закиди відповідно є голослівними.

Третє, що можуть використовувати і використовують рашисти у війні проти України, – це власне тактичні комплекси «Точка-У». Дальність ураження – до 150 км. Фактично це – морально застаріла зброя. Але, менше з тим, вона є дієвою. Точка-У є керованою ракетою, що забезпечує кругове імовірне відхилення близько 150 м.

Фото: armyinform.com.ua

Її застосовують як російські окупаційні війська, так і ЗСУ.

Комплекс використовує ракети з боєголовками масою 482 кг, що може оснащуватися різними типами бойової частини, зокрема і ядерною.

Наскільки ефективним є використання «Точки-У», можемо побачити на прикладі її застосування ЗСУ по базах накопичення противника на території тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, йдеться про знищення нафтобази в місті Ровеньки.

І ще одне – це ракети класифікації «повітря-земля». Останніми днями вони використовувалися росією для ударів по місцях розташування ЗСУ й по об’єктах цивільної інфраструктури в Харкові. При чому пуск цих ракет був здійснений з літаків «Ту-22 М3», які перебували на той час у небі над територією рф. Зокрема, у Курській та Воронезькій областях.

Це – той комплекс ракетного озброєння, який використовується окупаційною армією проти мирного населення і Збройних Сил України. Ви маєте це знати та орієнтуватись у видах зброї.