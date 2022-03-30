"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія", – Зеленський закликав парламент Норвегії надати протикорабельні ракети

Президент України Володимир Зеленський закликав Норвегію надати нам протикорабельні ракети Harpun, протиповітряні системи Nasams, засоби ураження бронетехніки та артилерійські системи.

У виступі перед парламентом Норвегії – Стортингом – глава держави зазначив, що майбутнє Європейського контингенту просто зараз вирішується в Україні, на її землі, в її повітрі та морі.

"Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Я буду дуже конкретним у цих стінах, у ваших стінах. Повірте, ми втрачаємо конкретних людей, конкретні міста руйнується. Тому я хочу назвати чітко, що нам потрібно. Зокрема, протикорабельна зброя – ракети HARPUN, а також протиповітряні системи – NASAMS. Окрім цього, ми потребуємо засобів ураження бронетехніки, артилерійських систем. Уся зброя, якою ви можете допомогти нам, буде використана тільки для захисту нашої свободи, вашої свободи. Тільки для захисту тієї свободи та безпеки, якими ви користуєтесь разом з іншими європейцями", – підкреслив глава держави.

Президент додав, що Росія вже накопичила небувалу кількість військ у арктичному регіоні.

РФ продовжує перекидати нові сили в Україну, щоб продовжити знищувати нас, знищувати українців. Саме тому Зеленський закликав зробити більше, щоб зупинити війну. Крім кількості озброєння, треба збільшувати і кількість санкцій. Зеленський наполягає, що пакети обмежувальних заходів мають застосовуватися кожного тижня.

Зеленський закликав, щоб норвезька компанія MOTUS TECH та інші компанії повинні припинили підтримувати російську здатність знищувати сусідів.

"Як можна постачати Росії корабельне обладнання, коли вона використовує свій флот для мінування моря і знищення будь-яких можливостей для вільного мореплавства?Також Євросоюз, а отже, я сподіваюсь, і Норвегія мають нарешті реалізувати заборону для російських суден користуватись портами на континенті. Поки Росія блокує наші порти, вона не має права користуватись усіма портами вільного світу", – заявив президент України.

"Українці згуртувались максимально для того, щоб відбити цю агресію. Щоб захистити нашу державу і наш спосіб життя – демократичний, вільний, із повним захистом прав і свобод для кожної, для кожного.Ціна для нас страшна – на сьогодні відомо про загибель вже 145 дітей, і це тільки офіційно підтверджене число. В окупованих районах немає можливості встановити повну кількість загиблих. Цілком ймовірно, що ми втратили вже сотні – вдумайтесь у це! – сотні дітей. Просто дітей", – підкреслив він.

Зеленський запросив Норвегію доєднатися до програми реабілітації постраждалих від війни військових та цивільних.

"І вже зараз я запрошую вас приєднуватись до нашого проекту відбудови України. Колосальні втрати, які ми понесли, означають, що і обсяг відновлення, обсяг потрібних інвестицій буде також колосальним. Як один із найбільш відповідальних інвесторів у світі, Норвегія може зробити багато, щоб повернути стабільність на сході Європи", – зауважив президент України.

Нагадаємо, Норвегія після повномасштабного нападу Росії на Україну погодилась надати 2000 протитанкових гранатометів. Вперше з 50-х років держава вирішила передати озброєння країні, що не входить до складу НАТО.