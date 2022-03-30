Контрольована деревина з Росії або Білорусі не буде продаватися на світових ринках до закінчення війни

Міжнародна рада директорів Лісової опікунської ради (FSC) ухвалила рішення зупинити всі торгові сертифікати в Росії й Білорусі та заблокувати постачання контрольованої деревини з цих двох країн.

Про це йдеться у телеграм-каналі WWF-Україна.

Це означає, що допоки триває війна, деревина та уся лісова продукція держави-агресора та Білорусі не може продаватися як FSC-сертифікована в будь-якому куточку світу.

FSC-сертифікація – це міжнародна система незалежної добровільної сертифікації системи ведення лісового господарства, яка існує в багатьох країнах світу. FSC-стандарт передбачає, що весь ланцюг лісової галузі лісозаготівлі, деревообробки та реалізації готової продукції (меблів, паперу тощо) відбувається на засадах сталості, не виснажує природні ресурси лісів та сприяє збереженню біорізноманіття.

Також принципи й критерії FSC стандарту мають низку вимог до дотримання законодавства та захисту прав людини. Більшість світових компаній купують виключно сертифіковану деревину та продукцію.

“Сумнівно, що підприємства країн, які ведуть загарбницькі війни, знищуючи природу, порушуючи права людей та норми міжнародного права, можуть відповідати вимогам FSC-стандарту”, – йдеться в повідомленні.

Держава-агресор займає перше місце у світі за площею лісових господарств, що сертифіковані за критеріями FSC-стандарту і повинні йому відповідати. За даними на грудень 2021 року, за системою FSC сертифіковано 62,16 млн га російських лісів.

Разом з FSC також зупинила сертифікацію російської та білоруської деревини інша система лісової сертифікації — Національна система лісової добровільної сертифікації PEFС. Уся деревина, яка походить з Росії та Білорусі, відтепер вважається “конфліктною деревиною” і не може входити до складу PEFC-сертифікованих продуктів. За даними 2019 року, за цією системою сертифіковано понад 20 млн га лісів Росії.

Рішення FSC і PEFC заблокувати постачання деревини з Росії та Білорусі суттєво вплине на її експорт і позбавить мільярдів доларів прибутку.

Жодна деревина не може вважатися сталою, якщо вона служить для фінансування збройного нападу на мирну державу.