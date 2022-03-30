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Українці мають отримати справедливі шанси на ринку праці Німеччини - міністр ФРН

Питання трудової інтеграції обговорять з німецькими профільними організаціями.

Українці мають отримати справедливі шанси на ринку праці Німеччини - міністр ФРН
Фото: EPA/UPG

Українські біженці, які перебралися до Німеччини через війну, що її розв'язала Росія, мають отримати справедливі шанси на ринку праці. Про це заявив міністр праці ФРН Губертус Гайль, повідомляє DW.

"Насамперед йдеться про гуманітарну допомогу, - наголосив політик. - Проте йдеться і про те, щоб люди, які хочуть мати можливість працювати, таку можливість отримали". 

Інтеграція на ринку праці стане важливою темою зустрічі Гайля з представниками організацій соцзахисту, федеральних земель і Федерального агентства праці (BA). Відповідна зустріч відбудеться 30 березня у Берліні.

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