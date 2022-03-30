У застосунку «Дія» можна подати заявку про пошкоджене житло внаслідок війни

Відтепер у застосунку "Дія" можна подати заявку про пошкоджене житло під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Держава робить все для того, щоб відбудувати кожен дім. Тому цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків", - зазначив очільник Мінцифри.
Він закликав подавати заявку, якщо у вас пошкоджено:
• Приватні будинки (садибні, дачні та садові)
• Квартири
• Інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
Як подати заявку в Дії:
• Оновіть застосунок до останньої версії
• Зайдіть у Дію та натисніть → Послуги → Повідомлення про пошкоджене майно
• Заповніть форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Після заповнення форми та її реєстрації можете завантажити заяву в PDF або отримати на електронну пошту.
Далі очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом найближчим часом, написав Федоров.