Заявами про "відведення військ" Росія намагається ввести в оману щодо відмови від оточення Києва, - Генштаб ЗСУ

Російська армія не змогла виконати своє завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Водночас, продовжується відведення деяких підрозділів збройних сил РФ з території Київської та Чернігівської областей. За деякими ознаками противник здійснює перегрупування підрозділів для зосередження основних зусиль на Східному напрямку.

"Водночас, так зване “відведення військ”, ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті введення в оману військового керівництва ЗССУ та створення хибної уяви щодо відмови окупантів від задуму оточення міста Києва", - наголосили в Генштабі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в складі та положенні військ РФ не відзначається. Окупанти намагаються утримати раніше зайняті рубежі. Активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

У напрямку на Слов’янськ ворог продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка та Суха Кам’янка. Тривают заходи із забезпечення військ, перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Росія наносить авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь. Основні зусилля ворог зосереджував на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Успіху росіяни не мали.

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника також не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку рсоіяни вживають заходів щодо відновлення боєздатності своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації, намагається сковувати дії підрозділів ЗСУ. Так, ворог здійснив артобстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах населених пунктів Новокарлівка та Лугівське противник продовжує здійснювати фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах - без суттєвих змін.

Нагадаємо, у вівторок у Стамбулі відбулися тригодинні переговори між Україною і РФ. Російська сторона заявила, що зробить назустріч Києву "два кроки щодо деескалації", зокрема - "кардинально скоротить воєнну активність на Київському і Чернігівському напрямках".

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян наголосив, що сигнали з переговорів з російською делегацією щодо припинення бойових дій "можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів".

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило «скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках»... Що ж, так можна сказати й про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила менше літати, а російська техніка – поменше їздити", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що ЗСУ, розвідка та всі захисники України - це на сьогодні єдина гарантія нашої безпеки.

В Адміністрації президента США також заявили, що не вірять у "відведення" військ РФ від Києва і вважають це передислокацією.