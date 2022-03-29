Російські військові частково знищили та пограбували шоколадну фабрику "Монделіс Україна" в місті Тростянець Сумської області.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Тростянець INFO".
Російські загарбники знищили й розграбували складські та офісні приміщення, а також виробничі потужності підприємства.
Також на території фабрики залишилися снаряди з "градів".
Як повідомлялося, 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили Тростянець від російських окупантів. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.
Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в Тростянці - в місті наразі повністю зруйнований район вокзалів, також на території громади багато замінувань.