На території підприємства ще залишилися снаряди з "градів".

Фото: Денис Карабань

Російські військові частково знищили та пограбували шоколадну фабрику "Монделіс Україна" в місті Тростянець Сумської області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Тростянець INFO".

Російські загарбники знищили й розграбували складські та офісні приміщення, а також виробничі потужності підприємства.

Також на території фабрики залишилися снаряди з "градів".

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Як повідомлялося, 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили Тростянець від російських окупантів. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст.

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в Тростянці - в місті наразі повністю зруйнований район вокзалів, також на території громади багато замінувань.

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань

Фото: Денис Карабань