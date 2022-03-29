На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
"Я сбитый летчик, меня достали": воїни Князівської бригади показали фото "пташки" окупантів
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
У Росії збираються визнати співвітчизниками всіх, хто володіє російською мовою
ГоловнаНовини -

1665 українців вдалося евакуювати до Запоріжжя, - Верещук про роботу гумкоридорів 29 березня

У Василівці весь день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

1665 українців вдалося евакуювати до Запоріжжя, - Верещук про роботу гумкоридорів 29 березня
Фото: Сергій Гайдай

29 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті дісталися до Запоріжжя 1665 людей - 936 маріупольців та 729 мешканців населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У м. Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які зранку були відправлені до Бердянська, Мелітополя й Енергодару. Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту з Токмака та Енергодару до Запоріжжя. Ми ведемо переговори та вимагаємо від окупантів розблокувати роботу блокпосту у Василівці в напрямку до Бердянська", - зазначила Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що 30 березня всі зусилля будуть спрямовані на забезпечення роботи трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні: з Маріуполя, Мелітополя й Енергодару до Запоріжжя.

"Під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі наша перемовна група передала вимогу російській стороні щодо обов'язкового та негайного відкриття гуманітарних коридорів до найбільших міст України: Маріуполя, Харкова, Чернігова та населених пунктів Київської області, куди на сьогодні важко дістатися", - додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше про те, що не спрацював гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. А начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков розповів, що російські окупанти заблокували гуманітарну колону, яка прямувала до Мелітополя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також