У Василівці весь день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою.

29 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті дісталися до Запоріжжя 1665 людей - 936 маріупольців та 729 мешканців населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"У м. Василівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які зранку були відправлені до Бердянська, Мелітополя й Енергодару. Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту з Токмака та Енергодару до Запоріжжя. Ми ведемо переговори та вимагаємо від окупантів розблокувати роботу блокпосту у Василівці в напрямку до Бердянська", - зазначила Верещук.

Віцепрем'єрка наголосила, що 30 березня всі зусилля будуть спрямовані на забезпечення роботи трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні: з Маріуполя, Мелітополя й Енергодару до Запоріжжя.

"Під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі наша перемовна група передала вимогу російській стороні щодо обов'язкового та негайного відкриття гуманітарних коридорів до найбільших міст України: Маріуполя, Харкова, Чернігова та населених пунктів Київської області, куди на сьогодні важко дістатися", - додала Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше про те, що не спрацював гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. А начальник Мелітопольської районної військової адміністрації Ігор Судаков розповів, що російські окупанти заблокували гуманітарну колону, яка прямувала до Мелітополя.