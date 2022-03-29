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Тупицький знаходиться у Відні, хоча офіційно кордон України він не перетинав, - "Схеми"

Відсторонененого голову КСУ помітили біля готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Тупицький знаходиться у Відні, хоча офіційно кордон України він не перетинав, - "Схеми"
Фото: facebook.com/corruption.schemes

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький після початку повномасштабного військового вторгнення Росії виїхав з України, попри заборону виїзду чоловікам призовного віку (йому 59 років) та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Про це повідомляють "Схеми".

Зазначається, що кордон Тупицький перетнув неофіційно. Нині він знаходиться у Відні, про що свідчать фото, які є у розпорядженні журналістів. Тупицького помітили 24 березня, коли він виходив з готелю Stefanie у центрі австрійської столиці.

Джерела в прикордонній службі розповіли, що в їхній базі даних відсутня відмітка про виїзд Тупицького з України. Так,  22 лютого 2022 року він прилетів з Туреччини в Україну – і з того часу офіційно не перетинав кордон.

За інформацією "Схем", після вторгнення російських військ Тупицький разом з родиною переїхав у місто Стрий Львівської області. Вже у розпал війни Росії проти України 17 березня дружина судді Ольга Тупицька разом з двома дітьми перетнула кордон з Угорщиною на автомобілі BMW, зареєстрованому на неї.

Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. "Схеми" зв’язались із ним телефоном, але він кинув слухавку.

Фото: facebook.com/corruption.schemes

Фото: facebook.com/corruption.schemes

Нагадаємо, в листопаді минулого року Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора передали суду обвинувальний акт у другій кримінальній справі Тупицького. Його разом з головним бухгалтером КСУ обвинувачують в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи дистанційного обслуговування клієнтів Державної казначейської служби ("Клієнт Казначейства – Казначейство").

Тупицького також судять за обвинуваченням у наданні брехливих свідчень і спробі підкупу свідка (ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України). При цьому сам Тупицький відмовився визнавати себе підозрюваним. Через цю кримінальну справу його відсторонили від виконання обов'язків голови КСУ.

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