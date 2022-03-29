Не спрацював гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя, - Орлов

29 березня не спрацював один із трьох гуманітарних коридорів для евакуації жителів - з Енергодара.
Про це повідомив очільник міста Дмитро Орлов.
"Автоколона з Енергодара, як і з інших міст України, що рухалися в напрямку Запоріжжя, не змогла пройти Василівку. Оскільки час наближається до ночі, заради власної безпеки всім, хто намагався виїхати і зараз знаходиться у Василівці, рекомендовано повернутися додому", - зазначив Орлов.
Міський голова Енергодара підкреслив, що влада продовжить інформувати жителів про нові гумкоридори. "Але, як ми, на жаль, побачили сьогодні, гарантувати, що вони спрацюють, зараз неможливо", - додав Орлов.
Сьогодні, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, погодили роботу трьох гумкоридорів:
- Маріуполь - Запоріжжя;
- Мелітополь - Запоріжжя;
- Енергодар - Запоріжжя.
Нагадаємо, 28 березня погодили сім гумкоридорів, але їх не відкрили через загрозу провокацій з боку російських окупантів.